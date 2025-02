WM-Riesenslalom: Brignone mit deutlicher Führung

Lena Dürr kann im Riesenslalom für eine große Überraschung sorgen. Die Slalom-Spezialistin liegt in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen. Eine Italienerin dominiert in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin.

Top-Favoritin Federica Brignone hat bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm beste Chancen auf den Sieg im Riesenslalom.

Nach Silber im Super-G liegt die Weltmeisterin in der Kombination von 2023 nach dem ersten Lauf souverän in Führung. Brignones Vorsprung auf Alice Robinson aus Neuseeland beträgt 0,67 Sekunden.

Dürr jubelt: „Hat riesigen Spaß gemacht“

Ski-WM: Titelverteidigerin Shiffrin verzichtet

Sie begründete dies mit posttraumatischen Belastungsstörungen nach ihrem schweren Sturz beim Weltcup-Riesenslalom in Killington/USA Ende November.

Nach Team-Kombi-Gold an der Seite ihrer Jugendfreundin Breezy Johnson sagte sie, sie habe „mentale“ Probleme, mit der Geschwindigkeit in dieser Disziplin umzugehen. Am Ende eines Trainings „weine ich manchmal und weiß nicht warum.“