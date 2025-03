Abfahrer Jocher muss unters Messer

„Ich habe Tag für Tag Schmerzen. So macht das keinen Sinn“, sagte Jocher und ergänzte zuversichtlich: „Nächste Saison will ich wieder voll angreifen.“

In diesem Winter startete er wegen seiner gesundheitlichen Probleme nur bei fünf Weltcup-Rennen, Platz 13 bei der Abfahrt von Bormio war sein bestes Ergebnis. Immerhin reichte es bei der WM in Saalbach zu drei weiteren Starts. In der Team-Kombination, seinem bislang letzten Rennen, wurde der Garmischer an der Seite von Linus Straßer Achter.