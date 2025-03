Beim Saisonfinale: Feurstein erlöst Österreich

Der 23-Jährige setzt sich in Sun Valley vor seinem Landsmann Raphael Haaser und Franjo von Allmen aus der Schweiz durch.

Erster Weltcupsieg für Österreich seit Februar 2024

Es war der erste Weltcupsieg für die Skination Österreich seit mehr als einem Jahr, am 25. Februar 2024 hatte Manuel Feller den Slalom in Palisades Tahoe gewonnen.

Skikönig Marco Odermatt (Schweiz), Gewinner des Gesamtweltcups sowie der Abfahrts-, Riesenslalom- und Super-G-Wertung, belegte am Sonntag im US-Bundesstaat Idaho den fünften Rang.

In Sun Valley sind die Top 25 der jeweiligen Weltcup-Wertung sowie alle Läuferinnen und Läufer mit mindestens 500 Weltcup-Punkten am Start, dazu die Siegerinnen und Sieger der Junioren-WM. Von Dienstag bis Donnerstag finden in den USA noch die letzten Slalom- und Riesenslalom-Rennen der Frauen und Männer statt.