Deutsches Ski-Ass gestürzt! "Sie durchschlägt zwei Zäune" 

Kira Weidle-Winkelmann verliert in Kvitfjell die Kontrolle und stürzt. Die 29-Jährige kracht durch zwei Fangzäune und muss zahlreiche Aufprälle einstecken.

„Die Ski gehen sofort auf. Sie durchschlägt zwei Zäune, das ist so gewollt, aber sie kriegt dann einige Schläge in dieser Gasse mit“, litt ZDF -Kommentator Julius Hilfenhaus mit Weidle-Winkelmann.

„Auch Stürzen muss gelernt sein“

„Erster Eindruck: Es ist zumindest nichts Dramatisches passiert, weil die Ski sofort abgehen und dann die drei Zäune da sind, durch die die Geschwindigkeit gestoppt wird“, zeigte sich Hilfenhaus jedoch kurz darauf erleichtert, auch weil Weidle-Winkelmann per Handzeichen Entwarnung gab. Später erklärte sie im ZDF, es gehe ihr “ganz gut. Es ist alles ein bisschen steif und geprellt – sonst alles in Ordnung so weit.“