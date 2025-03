Dritte Kugel für Ski-Superstar

Ski rennläuferin Federica Brignone hat ihre tolle Saison mit dem Gewinn der dritten Kristall-Kugel gekrönt. Die Italienerin sicherte sich nach dem Gesamtweltcup und der Abfahrtswertung nun auch noch die kleine Kugel im Riesenslalom. Der 34-Jährigen genügte beim Weltcup-Finale in Sun Valley/USA ein starker zweiter Platz.

Deutsche Athletinnen abgeschlagen

Der Sieg im letzten Riesenslalom des Winters ging an Lara Gut-Behrami aus der Schweiz, die 0,14 Sekunden vor Brignone lag. Dritte wurde Sara Hector (Schweden/+0,80). Slalom-Spezialistin Lena Dürr, Elfte nach dem ersten Lauf, belegte nach einem schweren Fehler mit 12,14 Sekunden Rückstand den 17. und damit letzten Platz. Emma Aicher schied im zweiten Durchgang aus. Superstar Mikaela Shiffrin war nicht am Start.

Am Mittwoch findet beim Weltcup-Finale in Sun Valley der Riesenslalom der Männer statt. Anton Grammel ist der einzige DSV-Starter. Der alpine Winter wird dann am Donnerstag mit den Slaloms der Frauen und Männer abgeschlossen. Dürr und Linus Straßer wollen aufs Podium.