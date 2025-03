Große Trauer bei Vonn: "Mein Herz wird nie wieder dasselbe sein!"

Während ihrer Comeback- Saison weinte Lindsey Vonn Freudentränen wegen des zweiten Platzes beim Super-G in Sun Valley . Kurz nach dem Saisonende musste der Ski-Star einen schweren Verlust verkraften. Vonns Hündin Lucy ist gestorben.

„Ruhe in Frieden ... heute hat uns meine süße, süße Lucy verlassen“, teilte Vonn emotional bei Instagram mit und fügte hinzu: „Vor neun Jahren kam sie in mein Leben und brachte so viel Licht und Liebe zu mir und jedem, den sie traf.“