Odermatt Zweiter bei Schweizer Dreifacherfolg

Das Schweizer Ski-Idol Marco Odermatt hat den vorzeitigen Gewinn der Kristallkugel in der Abfahrt verpasst. Der 27-Jährige, dem der vierte Gesamtweltcup-Triumph in Serie praktisch nicht mehr zu nehmen ist, belegte am Samstag bei der zweiten Abfahrt im norwegischen Kvitfjell den zweiten Rang hinter seinem Landsmann Franjo von Allmen.