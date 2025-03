Slalom in Hafjell: Straßer schon weit zurück

Nach dem ersten Lauf beim Rennen im norwegischen Hafjell fehlen dem WM-Dritten 0,66 Sekunden auf den drittplatzierten Fabio Gstrein aus Österreich. In Führung liegt Weltmeister Loic Meillard aus der Schweiz, sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) beträgt 0,34 Sekunden.

Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten fuhr der Münchner auf der Olympiapiste von 1994 eine sogenannte Haarnadel von der „falschen“ Seite an und büßte damit an Tempo ein. Ab der ersten Zwischenzeit verlor Straßer in dem ungewöhnlich langen Kurs nur noch 0,09 Sekunden auf den Spitzenreiter.