Zweiter in Hafjell: Weitere Kugeln für Odermatt

SID 15.03.2025 • 13:47 Uhr Der Schweizer Dominator sichert sich gleich zwei Gesamtsiege, Anton Grammel fährt sein bestes Karriereergebnis ein.

Der Schweizer Ski-Superstar Marco Odermatt hat die letzten Zweifel an seinem vierten Triumph im Gesamtweltcup in Serie mit der nächsten Podestfahrt zerstreut. Der Olympiasieger sicherte mit Platz zwei hinter seinem Teamkollegen Loic Meillard beim Riesenslalom in Hafjell/Norwegen auch die kleine Kristallkugel zum vierten Mal nacheinander. Seinen neunten Saisonsieg verpasste Odermatt um 0,14 Sekunden, Dritter wurde in Thomas Tumler (+0,23 Sekunden) ebenfalls ein Eidgenosse.

Anton Grammel (+1,69) qualifizierte sich mit einem fulminanten zweiten Lauf auf dem Olympiaberg von 1994 als einziger Deutscher für das Weltcup-Finale in Sun Valley/USA. Er machte 15 Plätze gut und feierte mit Rang zehn sein bestes Karriereergebnis.

„Ich hatte insgeheim gehofft, dass ich mit zum Finale darf, das ist optimal“, sagte der 26-Jährige im ZDF. Schon jetzt nehme er aus der Saison mit, dass die Konkurrenten „auch alle nur mit Wasser kochen, das macht Hoffnung“.

Odermatt ist allerdings eine Klasse für sich. In der Gesamtwertung liegt er fünf Rennen vor dem Ende stolze 635 Punkte vor Henrik Kristoffersen, im Riesenslalom hat er den Norweger um 106 Zähler distanziert. Die Super-G-Kugel hat er ebenfalls schon und zum insgesamt dritten Mal gewonnen, in der Abfahrt nimmt er 83 Punkte Vorsprung auf Teamkollege Franjo van Allmen mit zum letzten Duell in den Staaten.

„Es hat sich schon länger so angefühlt, dass ich die große Kugel sicher habe“, sagte Odermatt und ergänzte lächelnd: „Aber im Riesenslalom bin ich schon länger nicht so gut in Form. Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat.“