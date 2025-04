DSV holt Kitzbühelsieger Dreßen ins Trainerteam

Der Verband hat Kitzbühelsieger Thomas Dreßen für sich gewonnen, der 31-Jährige wird künftig den verantwortlichen Trainer der Europacup-Speedmannschaft Christoph Henghuber unterstützen. Das teilte der DSV am Mittwoch mit.

Als Trainer sehe er seine „primäre Aufgabe“ darin, „dass man Athleten unterstützt, sich positiv zu entwickeln“, sagte er kürzlich in der BR -Sendung Blickpunkt Sport. Es sei „brutal cool, dass ich wieder dabei war beim Sport“, meinte er zu einer Stippvisite beim Weltcup in Kitzbühel, wo 2018 sein Stern aufgegangen war.

Maier begeistert von Dreßens Plänen

Allerdings müsste Dreßen dann auch „eine Spielregel akzeptieren, die heißt: täglich draußen stehen, nicht nur ab und zu. Also jeden Tag versuchen, junge Leute in den Sport zu bringen“, meinte Maier. Genau das hat Dreßen nun vor, im Europacup beginnt er gewissermaßen in der 2. Liga unterhalb des Weltcups.