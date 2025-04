Prominente Ski-Alpin-Stars degradiert!

Während Gisin in den A-Kader zurückgestuft wurde, ging es für Zenhäusern sogar abwärts in den C-Kader. Die Athleten werden daher ausgerechnet vor der anstehenden Olympia-Saison mit einer finanziell geringeren Unterstützung auskommen und um ihr sportliches Standing kämpfen müssen.

Zenhäusern und Gisin erhalten Quittung für enttäuschende Saison

Zenhäusern ist ein reiner Slalomspezialist, der neben seiner enormen Größe von 2,02 Metern und seinen lautstarken Kampfschrei im Starthaus auch durch große Erfolge auffällig wurde. Der 32-Jährige wurde mit der Mannschaft Weltmeister und Olympiasieger und holte 2018 im Slalom Olympia-Silber. In den Saison 2020/21 und 2022/23 belegte er im Slalom-Weltcup Rang drei. 2023/24 und 2024/25 reichte es dann aber nur noch für die Platzierungen 27 und 35 in der Slalomwertung.

Gisin gehört hingegen zu den wenigen Allrounderinnen und hat in allen Disziplinen schon Weltklasse-Leistungen gezeigt. Die 31-Jährige wurde zweimal Olympiasiegerin in der Alpinen Kombination und gewann Bronze im Super-G. In der Saison 2020/21 überzeugte sie in der Weltcup-Gesamtwertung mit Rang drei. In der vergangenen Saison reichte es aber nur noch zu drei Top-10-Platzierungen, weswegen nur Platz 40 im Gesamtweltcup heraussprang.