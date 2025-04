Ski-Star schwer verletzt!

SID 03.04.2025 • 14:49 Uhr Die Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone stürzt zehn Monate vor Olympia schwer.

Die italienische Skirennläuferin Federica Brignone hat sich bei den nationalen Meisterschaften am Donnerstag eine schwere Verletzung zugezogen. Die Gesamtweltcupsiegerin stürzte im zweiten Lauf des Riesenslaloms in Val di Fassa schwer und zog sich zehn Monate vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo eine „Mehrfragmentfraktur des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes des linken Beines“ zu, wie der italienische Skiverband FISI bekannt gab.

Nach ihrem Sturz sei Brignone in ein Krankenhaus in Trient gebracht worden und habe sich dort einer Computertomographie unterzogen, hieß es weiter. Die medizinische Abteilung will die 34-Jährige nun nach Mailand verlegen, um dort das weitere Vorgehen inklusive des nötigen „chirurgischen Ablaufs“ festzulegen.