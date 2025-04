Ski-Zoff in Österreich: Weltmeisterin droht mit Rücktritt!

Hinter den Kulissen des österreichischen Damen-Skiteams knistert es gewaltig. Stephanie Venier zieht nun sogar drastische Konsequenzen in Erwägung und denkt über ein Karriereende nach.

„Es geht um die Art und Weise, wie - wenn überhaupt - mit uns kommuniziert wird“, sagte Venier der Krone und ergänzte: „Wir sind kritikfähig, aber es geht immer um das Wie. Ich spreche da auch für ein paar andere Mädels. Es wird so viel geplärrt. Wenn man keine normalen Gespräche führen kann, wenn das immer von oben herab passiert, dann ist das nicht die feine englische Art.“

„So verliert man die Freude am Sport“

Auch die zurückgetretene Tamara Tippler hatte bereits Kritik an Assinger geübt. „Es hatte den Anschein, als wäre ich nicht erwünscht“, sagte die Speed-Spezialistin und betonte, dass meist von oben herab kommuniziert werde. „Vieles, was Tammi gesagt hat, stimmt. Die Richtlinien, die Roland Assinger vorgibt, sind oft schwer nachzuvollziehen und nicht mehr zeitgemäß“, bestätigte Venier.

Venier und viele ihrer Kolleginnen wünschen sich für die Zukunft eine Kommunikation auf Augenhöhe. „Wenn es in die persönliche Ebene geht, viele Mädels ‚plärren‘, dann ist das nicht die feine englische Art. Durch die Diskussionen beziehungsweise den Umgangston wird einem oft das Selbstvertrauen genommen. Dann ist es schwer, auf sein Können zu vertrauen“, sagte die Österreicherin und stellte klar, dass sie sogar über ein Karriereende nachdenke, sollte sich nichts verbessern.

„Das wird sicher auch meine Entscheidung beeinflussen - denn so verliert man die Freude am Sport“, sagte Venier, die zuvor erklärt hatte: „Ich kann gar nicht sagen, ob es das war oder ich weiterfahre. Ich bin da gerade in der Findungsphase.“ Sie werde sich „einen guten Plan zurechtlegen - egal, ob für das Skifahren oder das Leben: Meine Knie bräuchte ich schon noch länger.“