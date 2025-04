Wird ihre Geschichte nun zum bittersten Drama des Olympia-Winters?

Für die folgenschwer gestürzte Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone wird die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat zum Wettlauf gegen die Zeit. Viele Monate der Ungewissheit liegen vor ihr, wie sie nun selbst verdeutlicht.

Für die folgenschwer gestürzte Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone wird die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat zum Wettlauf gegen die Zeit. Viele Monate der Ungewissheit liegen vor ihr, wie sie nun selbst verdeutlicht.

Skirennläuferin Federica Brignone steht nach ihrem Sturz mit schwerwiegenden Verletzungen bis zu den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo vor einem Wettlauf gegen die Zeit.

Eine Rückkehr auf die Skier sei „in den nächsten vier oder fünf Monaten unmöglich“, sagte die 34-Jährige am Montag in Mailand. Die Spiele finden vom 6. bis 22. Februar 2026 statt.

Olympia? Monate der Ungewissheit stehen bevor

Brignone ist eine der größten italienischen Medaillenhoffnungen bei den Spielen in ihrer Heimat. Sie hat bisher zwar drei olympische Medaillen, aber noch nie Gold geholt.

„Ich kann nicht sagen, dass ich nicht an die Spiele denke, aber ich konzentriere mich im Moment auf etwas ganz anderes“, sagte sie.

Brignone nach Sturz schwer verletzt

Brignone hatte in der abgelaufenen Saison den Weltcup dominiert und sich mit insgesamt zehn Erfolgen die große Kristallkugel sowie jeweils den Sieg in der Abfahrts- und Riesenslalom-Wertung gesichert. Bei der WM in Saalbach-Hinterglemm gewann sie Gold im Riesenslalom - ihr zweiter WM-Titel - und Silber im Super-G.