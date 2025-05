Felix Neureuther wird UN-Botschafter für alpine Ökosysteme

Der frühere Skirennläufer Felix Neureuther wurde von den Vereinten Nationen und den Sekretariaten der Baseler, Stockholmer und Rotterdamer Übereinkommen (BRS-Konventionen) zum "Advocate for Clean Mountains and Glaciers" ernannt. In dieser Rolle wird er sich global für den Schutz empfindlicher Berg- und Gletscherökosysteme vor Plastik- und Chemikalienverschmutzung einsetzen.