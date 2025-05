"Definitiv beängstigend!“ Ski-Star gibt tiefe Einblicke

Mikaela Shiffrin litt nach ihrem Sturz-Drama von Killington im vergangenen November an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die US-Amerikanerin berichtet offen und emotional von den schwerwiegenden Folgen nach dem Sturz von Killington.

Mikaela Shiffrin litt nach ihrem Sturz-Drama von Killington im vergangenen November an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die US-Amerikanerin berichtet offen und emotional von den schwerwiegenden Folgen nach dem Sturz von Killington.

Ski-Star Mikaela Shiffrin litt nach ihrem Sturz-Drama von Killington im vergangenen November an einer posttraumatischen Belastungsstörung. „Es war, als hätte ich die Kontrolle über meinen Körper verloren“, berichtet Shiffrin in einem Beitrag auf der Internetseite The Players‘ Tribune.