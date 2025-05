Ski alpin: Luitz beendet Karriere

Skirennläufer Stefan Luitz hat nach 15 Jahren im alpinen Weltcup sein Karriereende verkündet. Der 33-Jährige aus Bolsterlang, der in den vergangenen Wintern von Verletzungen geplagt gewesen war, sagte bei Instagram „Servus“ und erklärte: „Es fällt schwer, diese Worte zu schreiben. Der Leistungssport hat mich geprägt – als Athlet, aber auch als Mensch.“

Riesenslalom-Spezialist Luitz hatte in seiner Karriere einen Weltcupsieg, zehn Podestplätze und zweimal Team-Bronze bei Weltmeisterschaften gefeiert, dazu war er bei den Olympischen Spielen in Sotschi am Start.