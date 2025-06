Wintersport-Superstar ist jetzt Doktor!

Die beste Ski rennläuferin der Welt darf sich jetzt „Doktor“ nennen. Wie Mikaela Shiffrin in den Sozialen Medien mitteilte, wurde ihr vom renommierten Dartmouth College der Ehrendoktortitel für „Humane Letters“ verliehen.

Der Titel geht an Personen, die sich im humanitären und philanthropischen Bereich beispielhaft für die Gesellschaft einsetzten. Die Universität in Hanover im US-Bundesstaat New Hampshire gehört zur sogenannten Ivy League.