Italien trauert um Ski-Pionier: "Eine Ikone des Sports in Blau"

Ex-Skirennfahrer Teresio Vachet ist am Mittwoch im Alter von 78 Jahren verstorben. Der italienische Wintersportverband (FISI) gab den Tod des ehemaligen Skirennfahrers am Donnerstag bekannt. „Teresio Vachet war ein Beispiel für Mut und Wettkampfengagement für Generationen von Athleten“, erinnerte sich Pietro Blengini, der Präsident der FISI.

Vachet gilt als Ski-Pionier. In den 1960er Jahren startete er als Skifahrer durch, in den 1970ern war er ein echter Star im Speed-Skiing. Verstorben ist er in Bardonecchia (nahe Turin), einer Gemeinde in der Nähe seiner Heimat Le Melezet. Dort führte er mit seiner Frau Marisa ein Restaurant.