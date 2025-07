Wintersport-Superstar will endlich Mutter werden!

Einen Winter will Lara Gut-Behrami bei den besten Skifahrerinnen der Welt noch mitmischen, dann ist Schluss. So viel steht fest.

Ski-Superstar will nach der Karriere Mutter werden

In einem Gespräch mit verschiedenen Schweizer Medien bekräftigte Gut-Behrami am Donnerstag ihren Wunsch, eine Familie zu gründen oder diese „zu vergrößern“, wie sie es nannte. „Ich will Mutter werden, aber nicht jetzt. Nicht während der Karriere. Ich bewundere andere, die das schaffen, so wie Belinda Bencic im Tennis. Aber ich könnte das nicht.“