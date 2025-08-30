Nach Rücktritt: Ski-Star enthüllt nächste große News

Nach Super-G-Gold bei den Weltmeisterschaften von Saalbach war eigentlich davon auszugehen, dass Stephanie Venier ihre erste Olympia-Medaille anvisiert.
Freudige News von Ski-Star
Die 31 Jahre alte Österreicherin hat allerdings einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Zuerst verkündete das Ski-Ass am 7. August ihren sofortigen Rücktritt vom Leistungssport, ehe sie rund drei Wochen später nun die nächste große News enthüllte.
Venier verkündete, schwanger zu sein und im kommenden Jahr ein Kind zu erwarten. „Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt. Unsere Liebe wächst auf die magischste Weise. Der Beginn einer ewigen Liebe. Unser Kind kommt 2026 auf die Welt“, schrieb die werdende Mutter auf Instagram.
Dabei postete sie auch ein kurzes Video mit einem Ultraschall-Bild.
Ski-Star auf Wolke Sieben: „Unser großer Wunsch“
Venier zeigte sich im Interview mit der Kleinen Zeitung überglücklich über den kommenden Nachwuchs.
„Es war schon während meiner Skikarriere unser großer Wunsch. Wir können uns glücklich schätzen, dass es so schnell geklappt hat“, verdeutlichte sie.
Der Vater des Nachwuchses ist im Übrigen auch kein Unbekannter, sondern der österreichische Ski-Profi Christian Walder, der im Weltcup auch schon aufs Podest gerast ist.
Noch vor der Geburt des Kindes möchten beide im September heiraten. Ihr Partner habe ihr „ganz romantisch in den eigenen vier Wänden“ einen Antrag gemacht.
„Bin nicht zurückgetreten, weil ich schwanger bin“
Venier war es allerdings auch wichtig zu verdeutlichen, dass ihr Abschied aus dem Ski-Weltcup nicht an der Schwangerschaft lag. „Ich bin nicht zurückgetreten, weil ich schwanger bin“, stellte sie klar.
„Das Karriereende war für mich eine Erleichterung, ich habe das für mich getan“, machte sie zudem deutlich. Nun genieße sie die neue Freiheit und die Möglichkeit, Zeit in der Natur zu verbringen.
„Wenn ich mir denke, dass jetzt viele nach Chile und Argentinien ins Schnee-Trainingslager fliegen, merke ich, dass es nicht mehr meine Welt ist“, ist sie mit ihrer Entscheidung vollauf glücklich.
Venier mit großen Erfolge in den Speed-Disziplinen
Venier war gut zwölf Jahre lang im Weltcup aktiv und gehörte in ihren Top-Saisons zu den besten Speed-Fahrerinnen der Welt. Im Jahr 2017 gewann sie WM-Silber in der Abfahrt, 2025 folgte dann das krönende Ende mit Gold im Super-G und Bronze in der Team-Kombination.
Der Tirolerin gelangen im Ski-Weltcup drei Siege und zwölf Podiumsplätze. Im Winter 2018/19 sicherte sie sich Platz zwei in der Abfahrts-Wertung. Eine olympische Medaille wird sie sich nicht mehr sichern können - an besonderen Momenten dürfte es ihr auf ihrem weiteren Lebensweg dennoch nicht fehlen.