Nach Rücktritt: Ski-Star enthüllt nächste große News

SPORT1 30.08.2025 • 15:14 Uhr Kurz nach ihrem Rücktritt hat Stephanie Venier große Nachrichten zu verkünden. Die Österreicherin erwartet im kommenden Jahr Nachwuchs.

Nach Super-G-Gold bei den Weltmeisterschaften von Saalbach war eigentlich davon auszugehen, dass Stephanie Venier ihre erste Olympia-Medaille anvisiert.

Die 31 Jahre alte Österreicherin hat allerdings einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Zuerst verkündete das Ski-Ass am 7. August ihren sofortigen Rücktritt vom Leistungssport, ehe sie rund drei Wochen später nun die nächste große News enthüllte.

Venier verkündete, schwanger zu sein und im kommenden Jahr ein Kind zu erwarten. „Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt. Unsere Liebe wächst auf die magischste Weise. Der Beginn einer ewigen Liebe. Unser Kind kommt 2026 auf die Welt“, schrieb die werdende Mutter auf Instagram.

Dabei postete sie auch ein kurzes Video mit einem Ultraschall-Bild.

Ski-Star auf Wolke Sieben: „Unser großer Wunsch“

Venier zeigte sich im Interview mit der Kleinen Zeitung überglücklich über den kommenden Nachwuchs.

„Es war schon während meiner Skikarriere unser großer Wunsch. Wir können uns glücklich schätzen, dass es so schnell geklappt hat“, verdeutlichte sie.

Der Vater des Nachwuchses ist im Übrigen auch kein Unbekannter, sondern der österreichische Ski-Profi Christian Walder, der im Weltcup auch schon aufs Podest gerast ist.

Noch vor der Geburt des Kindes möchten beide im September heiraten. Ihr Partner habe ihr „ganz romantisch in den eigenen vier Wänden“ einen Antrag gemacht.

„Bin nicht zurückgetreten, weil ich schwanger bin“

Venier war es allerdings auch wichtig zu verdeutlichen, dass ihr Abschied aus dem Ski-Weltcup nicht an der Schwangerschaft lag. „Ich bin nicht zurückgetreten, weil ich schwanger bin“, stellte sie klar.

„Das Karriereende war für mich eine Erleichterung, ich habe das für mich getan“, machte sie zudem deutlich. Nun genieße sie die neue Freiheit und die Möglichkeit, Zeit in der Natur zu verbringen.

„Wenn ich mir denke, dass jetzt viele nach Chile und Argentinien ins Schnee-Trainingslager fliegen, merke ich, dass es nicht mehr meine Welt ist“, ist sie mit ihrer Entscheidung vollauf glücklich.

Venier mit großen Erfolge in den Speed-Disziplinen

Venier war gut zwölf Jahre lang im Weltcup aktiv und gehörte in ihren Top-Saisons zu den besten Speed-Fahrerinnen der Welt. Im Jahr 2017 gewann sie WM-Silber in der Abfahrt, 2025 folgte dann das krönende Ende mit Gold im Super-G und Bronze in der Team-Kombination.