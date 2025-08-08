Überraschender Rücktritt: Super-G-Weltmeisterin Venier hört auf

SID 08.08.2025 • 08:56 Uhr Obwohl die Olympischen Winterspiele kurz vor der Tür stehen, zieht die Österreicherin einen Schlussstrich.

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier hat überraschend ihren Rücktritt vom aktiven Skisport bekannt gegeben. Die 31-Jährige teilte auf der Website des Österreichischen Skiverbandes mit, dass „der unerschütterliche Wille, der für den Spitzensport erforderlich ist, in den letzten Monaten einfach nicht in dem Maße vorhanden war, wie ich es erwarte“. Vor sechs Monaten hatte sie in Saalbach-Hinterglemm bei der WM noch triumphiert. „Wie das Sprichwort sagt: Der Höhepunkt Ihrer Karriere ist der beste Zeitpunkt, um in den Ruhestand zu gehen“, sagte sie.

Die Österreicherin Venier war 13 Jahre lang im Weltcup vertreten und feierte drei Siege und zwölf Podiumsplätze. 2017 gewann die Geschwindigkeitsspezialistin bei der WM in St. Moritz/Schweiz Silber, dieses Jahr neben Gold im Super-G auch Bronze in der Team-Kombination mit Katharina Truppe.