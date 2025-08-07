Wintersport: Paukenschlag! Ski-Weltmeisterin beendet Karriere

SPORT1 07.08.2025 • 15:10 Uhr Stephanie Venier sorgt für eine große Überraschung. Die Ski-Alpin-Weltmeisterin beendet ihre Karriere.

Paukenschlag im Wintersport! Die Ski-Alpin-Weltmeisterin Stephanie Venier hat bekannt gegeben, dass sie ihre Laufbahn mit sofortiger Wirkung beenden wird.

Der internationale Skiverband FIS zitiert die Österreicherin in einer Mitteilung: „Der Gedanke, meine Karriere zu beenden, ist nicht neu – er reift schon seit einiger Zeit in mir. Aber ich wollte mir die Zeit nehmen, die ich für eine so wichtige Entscheidung brauchte, denn wenn sie einmal getroffen ist, gibt es für mich kein Zurück mehr."

So begründet Venier ihr Karriereende

Die 31-Jährige begründete ihre Entscheidung damit, dass „der starke Wille und die Entschlossenheit, die für den Spitzensport erforderlich sind, in den letzten Monaten einfach nicht so vorhanden waren, wie ich es von mir selbst erwarte“.

Auch die anstehenden Olympischen Winterspiele hielten Venier nicht vom Rücktritt ab. „Auch wenn die Olympischen Spiele nächstes Jahr anstehen, scheint mir jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu sein, meine aktive Karriere zu beenden. Ich blicke mit großer Zufriedenheit auf das zurück, was ich erreicht habe“, so die Ski-Alpin-Weltmeisterin.

