Bittere Nachricht für deutsches Ski-Ass

Der Deutsche Skiverband (DSV) muss zum Saisonstart auf den Abfahrtspezialisten Luis Vogt verzichten.
Hiobsbotschaft für deutsches Ski-Ass
Der Hoffnungsträger im deutschen Team wird zum Saisonstart nicht dabei sein.
Luis Vogt verpasst den Saisonstart
Der 23-Jährige, Hoffnungsträger in den schnellsten alpinen Disziplinen, hat sich im Training in Chile eine Schulterverletzung zugezogen.
Deutsches Ski-Ass muss operiert werden
Wie Vogt selbst auf Instagram mitteilte, musste er sich in der Folge einer Operation unterziehen.
„PS: Überkreuze deine Ski nicht bei 120 km/h“, nahm Vogt seinen Trainingsunfall auch mit einer Prise Humor. Bereits bei der Ski-WM in Saalbach im Februar war er im Super-G spektakulär zu Fall gekommen, war damals jedoch ohne schwerwiegende Verletzung davongekommen.
Die Wintersaison der Alpinen startet traditionell Ende Oktober im österreichischen Sölden, die Speed-Spezialisten sind erstmals Ende November in Copper Mountain (USA) beim neu in den Kalender aufgenommenen Super-G gefordert.