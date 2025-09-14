Bittere Nachricht für deutsches Ski-Ass

SID 14.09.2025 • 20:08 Uhr Der Hoffnungsträger im deutschen Team wird zum Saisonstart nicht dabei sein.

Der Deutsche Skiverband (DSV) muss zum Saisonstart auf den Abfahrtspezialisten Luis Vogt verzichten.

Der 23-Jährige, Hoffnungsträger in den schnellsten alpinen Disziplinen, hat sich im Training in Chile eine Schulterverletzung zugezogen.

Deutsches Ski-Ass muss operiert werden

Wie Vogt selbst auf Instagram mitteilte, musste er sich in der Folge einer Operation unterziehen.

„PS: Überkreuze deine Ski nicht bei 120 km/h“, nahm Vogt seinen Trainingsunfall auch mit einer Prise Humor. Bereits bei der Ski-WM in Saalbach im Februar war er im Super-G spektakulär zu Fall gekommen, war damals jedoch ohne schwerwiegende Verletzung davongekommen.

