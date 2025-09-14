Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Bittere Nachricht für deutsches Ski-Ass

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Hiobsbotschaft für deutsches Ski-Ass

Der Hoffnungsträger im deutschen Team wird zum Saisonstart nicht dabei sein.
Luis Vogt verpasst den Saisonstart
Luis Vogt verpasst den Saisonstart
© IMAGO/GEPA pictures
SID
Der Hoffnungsträger im deutschen Team wird zum Saisonstart nicht dabei sein.

Der Deutsche Skiverband (DSV) muss zum Saisonstart auf den Abfahrtspezialisten Luis Vogt verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 23-Jährige, Hoffnungsträger in den schnellsten alpinen Disziplinen, hat sich im Training in Chile eine Schulterverletzung zugezogen.

Deutsches Ski-Ass muss operiert werden

Wie Vogt selbst auf Instagram mitteilte, musste er sich in der Folge einer Operation unterziehen.

„PS: Überkreuze deine Ski nicht bei 120 km/h“, nahm Vogt seinen Trainingsunfall auch mit einer Prise Humor. Bereits bei der Ski-WM in Saalbach im Februar war er im Super-G spektakulär zu Fall gekommen, war damals jedoch ohne schwerwiegende Verletzung davongekommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Wintersaison der Alpinen startet traditionell Ende Oktober im österreichischen Sölden, die Speed-Spezialisten sind erstmals Ende November in Copper Mountain (USA) beim neu in den Kalender aufgenommenen Super-G gefordert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite