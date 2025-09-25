Newsticker
Ski Alpin>

„Mir fehlt die Luft zum Atmen“: Franzoso-Freundin teilt emotionale Worte

„Mir fehlt die Luft zum Atmen“

Nach dem tragischen Tod von Matteo Franzoso meldet sich nun seine Freundin zu Wort. Auf Instagram teilt sie eine emotionale Nachricht.
Matteo Franzoso ist bei einem Trainingssturz tödlich verunglückt
Matteo Franzoso ist bei einem Trainingssturz tödlich verunglückt
© IMAGO/Just Pictures
Annabella Aulinger
Nach dem tragischen Tod von Matteo Franzoso meldet sich nun seine Freundin zu Wort. Auf Instagram teilt sie eine emotionale Nachricht.

Der Skirennläufer Matteo Franzoso kam vor Kurzem bei einem Trainingssturz im chilenischen La Parva ums Leben – einen Tag vor seinem 26. Geburtstag. Seine Freundin Alice Vanni hat sich nun mit emotionalen Worten in den sozialen Medien von ihrem verstorbenen Freund verabschiedet.

„Dieser rote Faden, der uns verbindet. Du bist für immer mein Mime, ich bin für immer dein Pupa. Ich liebe dich“, schrieb Vanni auf Instagram.

„Dein Lächeln ist mein Frieden“

In ihrem Beitrag sind mehrere Schwarz-Weiß-Bilder des Paares zu sehen, auf denen beide lachend zu sehen sind. Vanni inkludierte auch Videos und Fotos von Franzoso allein, auf denen er immer ein breites Grinsen im Gesicht hat. Unter ihrem Beitrag schrieb sie, frei zitiert nach einem englischen Theologen: „Wisch deine Tränen ab und weine nicht, wenn du mich liebst. Dein Lächeln ist mein Frieden.“

Schließlich fügte Vanni hinzu: „Mir fehlt die Luft zum Atmen, wenn ich daran denke, dass du im Nebenzimmer bist und nicht hier bei mir, um den Weg weiterzugehen, den wir gemeinsam gewählt hatten. Ich werde dich und unsere Liebe heute, morgen und für immer beschützen.“

