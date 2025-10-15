Früherer Ski-Weltmeister Faivre beendet Karriere

Kurz vor Beginn der Olympia-Saison hat der frühere Ski-Weltmeister Mathieu Faivre seinen Rücktritt erklärt. Diesen Entschluss gab der 33-jährige Franzose am Mittwochabend bei Instagram bekannt. "Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, denn ich habe mich ein Leben lang diesem Sport verschrieben und meine Träume erfüllt", sagte er in einem Video.

Faivre, der 2021 in Cortina d'Ampezzo WM-Gold im Riesenslalom und im Parallelrennen sowie 2017 in St. Moritz den Titel mit der Mannschaft gewonnen hatte, erklärte weiter: "Der Skisport hat eine Flamme in mir entzündet, die mich all die Jahre hindurch geleitet hat. Nachdem ich mehrere Saisons lang darum gekämpft habe, diese Flamme am brennen zu halten, scheint sie an diesem großen Olympiatag in Peking erloschen zu sein." Bei den Spielen in Peking 2022 war er zu Bronze im Riesenslalom gefahren, es folgten Rückschläge, auch aufgrund von Verletzungen.