"Habe ein paar Mal geweint!" Ledecka trifft wichtige Entscheidung

Niklas Trettin 23.10.2025 • 13:30 Uhr Die dreimalige Olympiasiegerin Ester Ledecka wird bei den Winterspielen 2026 nicht an der alpinen Abfahrt teilnehmen. Grund ist eine Terminkollision.

Ester Ledecka wird bei den Olympischen Winterspielen nicht an der alpinen Abfahrt teilnehmen. Die Tschechin entschied sich stattdessen für den zeitgleich angesetzten Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen. Beide Disziplinen finden am 8. Februar an unterschiedlichen Orten statt.

„Ich habe deswegen ein paar Mal geweint, aber wir haben getan, was wir konnten“, sagte Ledecka. „Ich verstehe, dass es nicht leicht ist, das Programm zu koordinieren, aber ich glaube, dass es machbar gewesen wäre. Ich bin die einzige Sportlerin, die sich zum dritten Mal in zwei verschiedenen Sportarten für die Spiele qualifiziert hat. Deshalb hatte ich gehofft, sie würden das berücksichtigen.“

FIS-Präsident unterstützte Ledecka-Plan

Ledecka nimmt seit Jahren sowohl an alpinen Skirennen als auch an Snowboardrennen teil. Bei Olympia führt das allerdings zu Problemen. Die Abfahrt der Frauen ist für den 8. Februar um 11 Uhr in Cortina d’Ampezzo angesetzt, das Finale im Parallel-Riesenslalom soll um 13 Uhr in Livigno stattfinden. Um von einem Ort zum anderen zu gelangen, müsste die 30-Jährige rund vier Stunden im Auto sitzen.

Bis zuletzt hatte Ledecka auf eine Änderung des Zeitplans gehofft. FIS-Präsident Johan Eliasch unterstützte den Plan sogar, doch letztlich wurde dieser nicht umgesetzt. Der tschechische Superstar hatte 2018 mit Gold im Super-G auf Skiern und im Parallel-Riesenslalom auf dem Snowboard einen einzigartigen Doppel-Olympiasieg gefeiert und ursprünglich gehofft, diesen wiederholen zu können.