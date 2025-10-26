Ski alpin: Odermatt hauchdünn in Führung

SID 26.10.2025 • 11:31 Uhr Der Schweizer geht beim Weltcup-Auftakt von Platz eins in den zweiten Durchgang. Anton Grammel liegt als bester Deutscher auf Rang elf.

Dauersieger Marco Odermatt aus der Schweiz geht beim Weltcup-Auftakt der Skirennfahrer im österreichischen Sölden als Führender in den zweiten Durchgang des Riesenslaloms.

Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen vier Jahre liegt jedoch nur mit einem minimalen Vorsprung von 0,01 Sekunden vor dem Österreicher Marco Schwarz, dessen Landsmann Stefan Brennsteiner (+0,25) folgt auf Rang drei. Bester Deutscher ist Anton Grammel (+1,23) auf Platz elf.

Mehrere Topfahrer haben im zweiten Durchgang (13 Uhr im LIVETICKER) noch beste Aussichten, sich weiter nach vorne zu schieben: Thomas Tumler (Schweiz, +0,58) liegt auf Rang vier, direkt dahinter folgt der Norweger Henrik Kristoffersen (+0,73). Mitfavorit Lucas Braathen (Brasilien) hingegen schied nach einem Fahrfehler vorzeitig aus.

Wegen starkem Wind war der Start vor dem Rennen nach unten verlegt worden, dem deutschen Hoffnungsträger Grammel machten auch die Sichtverhältnisse zu schaffen. „Der Lauf war sehr speziell, mit der schlechten Sicht war es nicht leicht“, sagte der 27-Jährige im ZDF. „Es war ganz in Ordnung“, urteilte er über seine Leistung, „unten habe ich, glaube ich, etwas liegen gelassen.“ Alexander Schmid gab zehn Monate nach seinem zweiten Kreuzbandriss sein Comeback und schaffte es als 22. (+1,94) in den zweiten Durchgang.