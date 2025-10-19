Sie quält sich vergeblich: Bittere Erkenntnis für schwer verletzte Ski-Gigantin

SID 19.10.2025 • 06:27 Uhr Die verletzte Gesamtweltcupsiegerin gibt wenig mehr als 100 Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in ihrer Heimat ein Update. Es ist kein erfreuliches.

Für die langzeitverletzte Ski-Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone erscheint ein Start bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) zunehmend aussichtslos.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich denke, es wird unmöglich für mich sein, vor Januar oder direkt vor den Olympischen Spielen wieder in den Wettbewerb einzusteigen“, sagte die 35-Jährige der Nachrichtenagentur AFP am Rande einer Medienveranstaltung in Mailand.

Sie habe nach ihrem schweren Sturz bei den italienischen Meisterschaften im April, bei dem sie einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss im linken Bein erlitten hatte, „noch nicht einmal meine Skier angezogen“, dafür aber „jeden Tag Schmerzen“.

Brignone versucht alles

Zwei Operationen ließ Brignone über sich ergehen, täglich quäle sie sich „fünf bis sieben Stunden“ in der Physiotherapie und arbeite „nur daran, mich von der Verletzung zu erholen. Und das bedeutet, dass ich wirklich hart arbeite, denn sonst hätte ich ein Bein, das eine völlig andere Form als das andere hat.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Brignone hatte in der abgelaufenen Saison den Weltcup dominiert und sich mit insgesamt zehn Siegen die große Kristallkugel sowie die Gesamtwertung in der Abfahrts- und Riesenslalom-Wertung gesichert.