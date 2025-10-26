Ski Alpin: Der Weltcup-Auftakt der Männer in Sölden live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 26.10.2025 • 07:00 Uhr Am Wochenende beginnt in Sölden die neue Ski-Alpin-Saison. Beim Riesenslalom der Männer mischen auch sechs deutsche Athleten mit.

Auch für die Männer hat das Warten jetzt ein Ende: Am Sonntag findet in Sölden der Saisonauftakt 2025/26 im Weltcup statt. Der erste Lauf startet um 10 Uhr, der zweite Durchgang folgt um 13 Uhr.

Zu den Anwärtern auf den ersten Sieg des Winters gehören der Gesamtweltcup-Sieger und Riesenslalom-Dominator Marco Odermatt sowie Henrik Kristoffersen und Loic Meillard.

Ski alpin: Hier können Sie den Weltcup-Auftakt in Sölden live verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Livestream: sportstudio.de, DAZN

sportstudio.de, DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Sechs Deutsche stehen auf der Startliste: Anton Grammel, Fabian Gratz, Alexander Schmid, Jonas Stockinger, Linus Straßer und Hannes Amman. „Unser sportliches Ziel bei dieser ersten internationalen Standortbestimmung ist es, bei beiden Geschlechtern einen Aktiven unter den besten Zehn und einen weiteren unter den besten 20 zu platzieren“, betonte DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier im Vorfeld.

Schmid-Start noch nicht sicher

Hinter der Teilnahme von Schmid steht allerdings noch ein kleines Fragezeichen. Zwar hat er nach seinem zweiten Kreuzbandriss innerhalb von zehn Monaten die offizielle Freigabe für die Rennen erhalten. Ob der Allgäuer an diesem Wochenende tatsächlich im Riesenslalom sein Comeback gibt, ließ er zuletzt offen.

„Die Rehabilitation verlief sehr gut, auch wenn sie etwas länger dauerte, als nach meinem ersten Kreuzbandriss – was aber daran lag, dass ja beide Menisken ebenfalls betroffen waren“, wird Schmid, der sich bewusst mehr Zeit für die Genesung nahm, in einer Mitteilung des DSV zitiert: „Ich habe mir die Zeit genommen, gerade am Anfang bin ich geduldiger geblieben.“