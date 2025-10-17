Ski Alpin: Großer Schritt für Tochter von deutscher Legende!

Vincent Wuttke 17.10.2025 • 12:27 Uhr Martina Ertl gehörte einst zu Deutschlands größten Ski-Stars. Nun macht ihre Tochter einen großen Schritt.

Martina Ertl löst bei vielen Wintersportfans auch mit ihren 52 Jahren noch schöne Erinnerungen aus. Sie hatte einst als Technikspezialistin in der Kombination und im Team WM-Siege errungen, fuhr zu drei Olympiamedaillen und sicherte sich auch zwei Riesenslalom-Kristallkugeln. Nun könnte schon bald ihre Tochter Romy im Alpin-Zirkus für Aufsehen sorgen.

Denn die 18-Jährige hat einen bedeutsamen Sprung geschafft. Sie startet im kommenden Winter für die deutsche Mannschaft im Europacup. Es ist die zweite Liga der Alpinszene und der Weltcup ist somit nur noch eine Stufe entfernt.

Tochter von Ski-Legende Martina Ertl

Im Slalom und Riesenslalom gehört Ertl zu den größten Talenten in Deutschland. In der Saison 2024/25 schaffte es die junge Sportlerin in den FIS-Rennen achtmal aufs Podium und empfahl sich so.

Mutter Martina war fast immer dabei und will nun auch weiter mitreisen. Das verriet sie dem BR. „Sie wird da praktisch ihre Erfahrungen sammeln, letztendlich. Sie mag immer gerne die Unterstützung von der Mama auch und auch die Erfahrung, was ja auch okay ist. Und von daher bin ich natürlich mit Leidenschaft dabei.“

