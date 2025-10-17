Ski Alpin: Großer Schritt für Tochter von deutscher Legende!

Martina Ertl löst bei vielen Wintersportfans auch mit ihren 52 Jahren noch schöne Erinnerungen aus. Sie hatte einst als Technikspezialistin in der Kombination und im Team WM-Siege errungen, fuhr zu drei Olympiamedaillen und sicherte sich auch zwei Riesenslalom-Kristallkugeln. Nun könnte schon bald ihre Tochter Romy im Alpin-Zirkus für Aufsehen sorgen.
Großer Schritt für Legenden-Tochter
Denn die 18-Jährige hat einen bedeutsamen Sprung geschafft. Sie startet im kommenden Winter für die deutsche Mannschaft im Europacup. Es ist die zweite Liga der Alpinszene und der Weltcup ist somit nur noch eine Stufe entfernt.
Tochter von Ski-Legende Martina Ertl
Im Slalom und Riesenslalom gehört Ertl zu den größten Talenten in Deutschland. In der Saison 2024/25 schaffte es die junge Sportlerin in den FIS-Rennen achtmal aufs Podium und empfahl sich so.
Mutter Martina war fast immer dabei und will nun auch weiter mitreisen. Das verriet sie dem BR. „Sie wird da praktisch ihre Erfahrungen sammeln, letztendlich. Sie mag immer gerne die Unterstützung von der Mama auch und auch die Erfahrung, was ja auch okay ist. Und von daher bin ich natürlich mit Leidenschaft dabei.“
Auch ihr Sohn Luis übt den Sport durchaus erfolgreich aus. „Aber von meinen beiden Kindern ist die Leidenschaft auch der Skisport. Und das ist irgendwie ganz cool“, freut sich Ertl.