Ski-Olympiasiegerin wirft Reporter raus

SPORT1 03.10.2025 • 18:09 Uhr Lara Gut-Behrami sorgt beim ersten Pressetermin der Saison für großes Aufsehen. Die Olympiasiegerin sperrt die Journalisten eines bestimmten Mediums aus.

Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat beim ersten offiziellen Medientermin des Schweizer Alpin-Teams in dieser Saison für Aufsehen gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Olympiasiegerin schmiss die Reporter des heimischen Boulevardblatts Blick bei der Einkleidung der Athleten in Dübendorf raus und startete die Medienrunde erst, als die Journalisten den Raum verlassen hatten. Laut übereinstimmenden Berichten wolle die 34-Jährige dieses Vorgehen während der gesamten Saison durchziehen.

Hintergrund ist ein Bericht aus dem Sommer über den Besuch von Gut-Behrami beim Wimbledon-Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz. Sie hatte sich dort kurz mit Schauspiel-Superstar Leonardo DiCaprio und Ex-Tennisspielerin Garbine Muguruza ausgetauscht. Das englische Blatt The Sun schrieb daraufhin: „Leonard-Oh! Fans überzeugt, dass DiCaprio mit zwei früheren Wimbledon-Stars flirtete.“

Drastischer Schritt: Gut-Behrami sperrt Medium aus

Es lag ganz offensichtlich eine Verwechslung vor - und der Blick kommentierte diese durchaus spöttisch. „Briten verwechseln Gut-Behrami mit Ex-Tennis-Star“, titelte das Blatt damals.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die britische Presse habe sich „auf die Begegnung der Schweizerin mit dem Oscarpreisträger“ gestürzt, hieß es damals weiter. „Dumm nur: Auf der Insel ist Gut-Behrami trotz all ihrer Erfolge kaum jemandem ein Begriff. Stattdessen wird sie mit Ex-Tennisspielerin Dominika Cibulkova (36) verwechselt.“

Das gefiel Gut-Behrami wohl gar nicht. Nun will sie in ihrer letzten Saison als Skiläuferin offenbar den Boykott durchziehen. Dem Schweizer Verband soll sie ihr Vorhaben auch mitgeteilt haben.