Weltcup-Auftakt: Premierensieg für Scheib

SID 25.10.2025 • 14:19 Uhr Die Österreicherin gewinnt überlegen den Riesenslalom in Sölden. Beste Deutsche wird Lena Dürr als 14.

Neue Saison, neue Siegerin: Skirennläuferin Julia Scheib aus Österreich hat beim Saison-Auftakt in Sölden das erste Weltcup-Rennen ihrer Karriere gewonnen. Die 27 Jahre alte Vorjahresdritte lag beim traditionellen Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher überlegene 0,58 Sekunden vor der WM-Dritten Paula Moltzan (USA) und 1,11 Sekunden vor Ex-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami (Schweiz).

Beste der vier deutschen Starterinnen war vor einer Söldener Rekordkulisse von 15.900 Ski-Fans Lena Dürr, die 2,24 Sekunden hinter Scheib den 14. Platz belegte. Emma Aicher wurde 28. (+4,07). Als Vierte knapp am Podest vorbei fuhr Mikaela Shiffrin (USA). Die Weltcup-Rekordsiegerin bestritt erst ihren vierten Riesenslalom seit ihrem kapitalen Sturz vor gut elf Monaten und wirkte höchst zufrieden mit ihrem Saisonauftakt.

Die deutschen Frauen verpassten das Ziel, das DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier für das Wochenende ausgegeben hatte: ein Platz unter den ersten zehn, einer unter den ersten 20. „Ein Anfang ist gemacht, aber es ist noch Luft nach oben“, sagte Dürr, die bei schlechter Sicht erkennbar Probleme mit dem tückischen Steilhang auf dem Rettenbachgletscher hatte und im Finale zwei Plätze zurückfiel, im ZDF.

Auch Allrounderin Aicher hatte in der schwächsten ihrer vier Disziplinen wie erwartet Probleme im Steilhang, in dem sie jeweils viel Zeit verlor. Von Rang 25 nach dem ersten Lauf fiel sie noch drei Plätze zurück. „Im Riesenslalom habe ich noch was zu arbeiten“, sagte die 21-Jährige, der im vergangenen Winter die einzigen zwei deutschen Weltcup-Siege gelungen waren.

Nicht am Start war erwartungsgemäß Vorjahressiegerin Federica Brignone aus Italien. Die große Dominatorin der vergangenen Saison, in der sie neben WM-Gold im Riesenslalom auch den Gesamt-, den Abfahrts- und den Riesenslalom-Weltcup gewonnen hatte, kämpft um ihr Comeback. Bei einem Sturz bei den italienischen Meisterschaften im April hatte sie unter anderem einen Kreuzbandriss und einen Wadenbeinbruch erlitten.