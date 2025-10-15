Wintersport-Legende mit Geheimwaffe zum Hammer-Comeback?

Kommt es zum Comeback von Marcel Hirscher? Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember deutet vieles darauf hin, dass der Ski-Superstar am 26. Oktober beim Weltcup-Auftakt in Sölden seine Rückkehr auf die Piste feiert.
Ski-Star mit Geheimwaffe zum Comeback?
Der alpine Ski-Weltcup startet in knapp einer Woche. Alles deutet auf ein Comeback von Superstar Marcel Hirscher hin - mit einer Geheimwaffe?
Ski-Star Marcel Hirscher arbeitet an seinem Comeback
Allerdings möchte sich der Österreicher, der nach seinem Karriere-Comeback 2024 nach fünf Jahren Pause für die Niederlande antritt, noch nicht in die Karten schauen lassen.
Hirscher: Neuer Schuh als Geheimwaffe?
Auf Instagram verriet der 36-Jährige nun, dass er einen neuen Schuh von der Marke Van Deer hat, der dafür „gebaut ist, um zu performen“.
Damit reagiert Hirscher auf die Widrigkeiten aus dem Vorjahr, als sein damaliges Schuh-Setup für Probleme sorgte. Nun soll es mit dem neuen Schuh besser werden.
An Sölden hat Hirscher positive Erinnerungen, denn 2014 feierte er dort einen umjubelten Sieg. Im vergangenen Jahr kehrte er aus seiner Sportler-Rente zurück und nahm ebenfalls in Sölden erstmals wieder am Weltcup teil.