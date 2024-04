Ski-Star erklärt Sensations-Comeback

Hirscher über Comeback: Will Gaudi haben

Er wolle seine künftigen Leistungen nicht bewerten. Stattdessen wolle er eben nur aus Spaß am Skisport zurückkehren. „Ich werde es nicht nach Ergebnissen bewerten, sondern nach Erlebnissen. Mit jedem Erlebnis, das ich sammeln darf, wird das Projekt gelungen. Die Ergebnisse sind zum ersten Mal in meinem Leben echt nebensächlich“, erläuterte er.

Hirscher künftig für die Niederlande

Die Entscheidung des Nationenwechsels machte nicht nur Hirscher selbst glücklich. In den Niederlanden und der gesamten Sportszene war die Euphorie über Hirschers Entscheidung sichtlich zu spüren. „Es ist so schön, wie viel Bestärkung in den letzten Tagen war. Die Leute haben so eine Gaudi und Freude, dass das stattfindet“, schwärmte Hirscher.