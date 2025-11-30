Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Copper Mountain: Aicher und Dürr vor Entscheidung in Top 10

Geringe Podiumschance für Dürr

Die Podestchancen des deutschen Duos Emma Aicher und Lena Dürr sind vor dem zweiten Lauf durchwachsen.
Lena Dürr hat nur noch geringe Chancen auf einen Podiumsplatz
Lena Dürr hat nur noch geringe Chancen auf einen Podiumsplatz
© IMAGO/GEPA pictures
SID
Die Podestchancen des deutschen Duos Emma Aicher und Lena Dürr sind vor dem zweiten Lauf durchwachsen.

Die deutschen Skirennläuferinnen Emma Aicher und Lena Dürr haben beim Weltcup-Slalom nur noch geringe Chancen auf eine Podiumsplatzierung. Aicher (Mahlstetten) als beste Deutsche geht von Position sieben mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand auf die drittplatzierte Österreicherin Katharina Liensberger in den zweiten Lauf (21.00 MEZ). Dürr (Germering) belegt acht Hundertstel hinter Aicher Rang neun.

In Führung liegt US-Star Mikaela Shiffrin. Die 103-malige Weltcupsiegerin hat 0,28 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener. Liensberger folgt erst weitere 41 Hundertstel zurück.

Aicher und Dürr hatten in beiden bisherigen Weltcup-Slaloms des Olympia-Winters jeweils Ergebnisse unter der besten zehn erreicht. Aicher war im ersten Wettbewerb in Levi als Dritte sogar auf das Podest gefahren.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite