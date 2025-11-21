"Was diese junge Frau zeigt, ist sensationell"

Niklas Trettin 21.11.2025 • 18:58 Uhr Eine erst 16 Jahre alte Italienerin sorgt im Skizirkus für großes Aufsehen: Giada d’Antonio gewinnt gleich ihre ersten beiden FIS-Rennen – trotz denkbar schlechter Ausgangslagen.

Hat der Ski-Zirkus ein neues Wunderkind gefunden? Auf jeden Fall sollte man sich den Namen Giada d’Antonio für die Zukunft merken.

Die erst 16 Jahre alte Italienerin fuhr am Mittwoch und Donnerstag ihre ersten beiden FIS-Rennen – und siegte prompt zweimal im Slalom.

Ski Alpin: 16-Jährige trumpft auf

Eine weitere verblüffende Besonderheit dabei: D’Antonio musste in beiden Rennen am Schilthorn in den Berner Alpen mit extrem hohen Startnummern auf den Kurs gehen. Entsprechend hatte sie mit schwierigeren Pistenverhältnissen zu kämpfen als die Läuferinnen vor ihr. Doch davon ließ sich die junge Athletin aus Neapel überhaupt nicht stören.

Am Mittwoch raste d’Antonio mit Nummer 82 zunächst völlig überraschend auf den vierten Rang im ersten Durchgang (84 Sportlerinnen waren am Start). In der Slalom-Entscheidung setzte sie dann sogar noch einen drauf und holte sich sensationell den Sieg. Einen Tag später gelang ihr dieses Kunststück von Startnummer 63 aus noch einmal.

„Was diese junge Frau gezeigt hat, ist sensationell“

Am Streckenrand kamen viele Beobachter aus dem Staunen gar nicht mehr heraus - so auch der Deutsche Dierk Beisel, der als Technischer Direktor der FIS vor Ort war.

„Was diese junge Frau gezeigt hat, ist sensationell. In diesem Alter und mit diesen Startnummern, unglaublich. Viele staunten, denn auch die Schweizerinnen fuhren stark. Wenn sie so weitermacht, fährt sie im Europacup bald in die Top 15“, wird Beisel von der Tageszeitung Blick zitiert.

Die FIS-Rennen, an denen d’Antonio teilnahm, zählen zur dritthöchsten Kategorie von Skirennen. Sie werden vor allem von Athletinnen und Athleten des jeweiligen Gastgeberlandes bestritten.