Deutschem Ski-Star gelingt sensationelle Aufholjagd

30.11.2025 • 22:09 Uhr Lena Dürr zeigt eine überragende Leistung im zweiten Durchgang in Copper Mountain. Das wird mit dem Podest belohnt. Superstar Mikaela Shiffrin fährt in einer eigenen Liga.

Mit einem imponierenden Parforceritt im zweiten Lauf hat Ski-Star Lena Dürr beim Weltcup-Slalom in Copper Mountain ihre erste Podestplatzierung im Olympia-Winter eingefahren. Nach Platz neun im ersten Durchgang raste die 34-Jährige mit der drittbesten Zeit des zweiten Laufes noch auf den zweiten Platz.

Im Ziel musste sich Dürr einen Tag nach ihrem überragenden sechsten Platz im Riesentorlauf bei ihrer dritten Top-10-Platzierung im dritten Slalom der Saison in 1:50,32 Minuten nur der US-Dauersiegerin Mikaela Shiffrin geschlagen geben.

Der Rückstand der gebürtigen Münchnerin betrug in der Endabrechnung stolze 1,57 Sekunden.

Shiffrins Vorsprung in den ersten drei Slaloms der Saison auf Rang zwei betrug damit 1,66, 1,23 und nun 1,57 Sekunden - im wahrsten Sinne des Wortes also eine eigene Liga.

Aicher scheidet aus - Shiffrin baut Rekorde aus

Emma Aicher schied als Siebte des ersten Durchgangs im entscheidenden Lauf nach ebenfalls zwei Top-10-Ergebnissen im Slalom erstmals im Saisonverlauf aus.

„Ich bin unglaublich glücklich mit dem zweiten Durchgang, mit dem ersten war ich wirklich gar nicht zufrieden, es hat überhaupt nicht zusammengepasst“, sagte Dürr, „der zweite Lauf war noch mal der Versuch auf vollen Angriff. Es ist ganz gut ausgegangen. Ein super Wochenende für mich.“

Shiffrin baute durch den Erfolg im US-Bundesstaat Colorado ihre Rekorde weiter aus. Der 67. Slalomsieg bedeutete für die 30-Jährige zugleich ihren insgesamt 104. Erfolg in einem Weltcuprennen.

