Eine Jahrhundert-Sportlerin die ihres Gleichen sucht: "Sie war einzigartig!"

Martin Hoffmann 26.11.2025 • 15:02 Uhr Vreni Schneider, die erfolgreichste Skifahrerin der Schweizer Alpin-Geschichte, feiert Geburtstag. Die von einem Schicksalsschlag geprägte Ausnahmerennläuferin ist nicht nur für ihre sportliche Extraklasse in Erinnerung.

In ihrer Heimat war sie in etwa das, was Rosi Mittermaier für den deutschen Wintersport war. Oder, noch weiter gefasst: das, was Steffi Graf für den deutschen Sport insgesamt bedeutete.

Im Corona-Jahr 2020 bestätigte sich die Einschätzung, als die Zeitung Blick aufgrund der Beeinträchtigungen die „Sportler des Jahres“-Wahl ausfallen ließ und stattdessen dazu aufrief, für die größten Schweizer Sportler abzustimmen. Sieger bei den Männern: Roger Federer, klar. Siegerin bei den Frauen: Vreni Schneider.

Die erfolgreichste Weltcup-Fahrerin der Schweizer Alpin-Geschichte wird heute 61 Jahre alt - und kann auf eine beeindruckende Rekordkarriere zurückblicken.

Vreni Schneider: Nur drei Stars waren noch erfolgreicher

Schneider war mit 55 Weltcupsiegen lange die Nummer 2 im ewigen Weltcup-Ranking hinter Österreich-Ikone Annemarie Moser-Pröll. Noch heute ist sie die Nummer 4 hinter Mikaela Shiffrin (aktuell 103), Lindsey Vonn (82) und eben Moser-Pröll (62).

Hinzu kamen drei Olympiasiege (Slalom und Riesenslalom in Calgary 1988, Slalom in Lillehammer 1994), drei WM-Titel, drei Gesamtweltcupsiege und insgesamt elf kleine Kristallkugeln in ihren beiden Spezialdisziplinen. Podestplätze errang Schneider im Lauf ihrer Karriere in allen Sparten. 30 Jahre lang unübertroffen war auch ihre Fabelsaison 1988/89 mit insgesamt 14 Siegen - ehe Shiffrin den Rekord 2019 überbot.

Das Skirennfahren hatte Schneider schon mit vier Jahren erlernt und sich früh als großes Talent hervorgetan. Nach ihrem Weltcup-Debüt Ende 1983 reifte sie im Windschatten der Schweizer Rekordweltmeisterin Erika Hess zur Weltklasse-Fahrerin, die sie bis zu ihrem Karriereende 1995 blieb: Nach ihrem Rekordwinter 1988/89 beendete sie auch ihre letzten beiden Saisons mit der großen Kristallkugel - erst als Schneider abtrat, war der Weg für die Weltcup-Krönung der damals besten Deutschen Katja Seizinger frei.

Schneiders große Stärke war die technische Präzision: „Richtig schnell ließ ihr unspektakulärer, aber millimetergenauer Stil Schneider nie aussehen. Das täuschte“, umschrieb der Spiegel einmal, was die Ausnahmefahrerin ausmachte. Gefürchtet waren auch Schneiders zweite Durchgänge: Unvergessen ist, wie sie 1994 in der Sierra Nevada mit 1,93 Sekunden Rückstand in den zweiten Lauf ging - und am Ende Platz 1 belegte, mit 1,36 Sekunden Vorsprung.

Ski-Legende „einzigartig als Sportlerin und als Mensch“

Ein schillernder Star wie Shiffrin oder früher Vonn war die Ausnahmefahrerin der späten Achtziger und frühen Neunziger dabei nie: Die bescheidenen Verhältnisse, denen sie entstammte, haben sich in ihrer Persönlichkeit immer widergespiegelt.

Schneider - eigentlich: Verena Schneider - wurde am 26. November im 600-Einwohner-Dorf Elm im Kanton Glarus geboren. Die Tochter eines Schuhmachers wurde in ihrer Jugend von einem Schicksalsschlag geprägt: Ihre Mutter starb, als sie 16 war, womit sie früh Verantwortung für ihre drei jüngeren Geschwister übernehmen musste.

Ihr Sinn fürs Familiäre wurde später auch in der Ski-Szene geschätzt, auch von der Konkurrenz: „Vreni war immer freundlich, gesprächsfreudig und bescheiden“, erinnert sich die deutsche Ex-Weltmeisterin Martina Ertl im Tagesanzeiger.

„Vreni war einzigartig, als Sportlerin, aber auch als Mensch“, ergänzt Ex-Bundestrainer Jan Tischhauer: „Dass sie bei all den Erfolgen derart bescheiden und ohne Starallüren blieb, war unglaublich.“

Schneider veröffentlichte Volksmusik-Album

In ihrer kleinen Heimatgemeinde blieb Schneider immer verwurzelt und gründete dort auch ihre eigene Familie mit ihrem Mann - mit dem sie eine Skischule betreibt - und ihren zwei Söhnen. Eine andere Leidenschaft offenbarte sie 2012 mit der Aufnahme eines Volksmusik-Albums.

Ihren heutigen Ehrentag wird die Ski-Legende ziemlich sicher ganz ruhig und bescheiden verbringen. Schon zu ihrem 60. Geburtstag hatte sie angekündigt, dass sie sich nichts aus einer großen Feier mache.