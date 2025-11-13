Erster Weltcup-Start für Tochter von Martina Ertl

SID 13.11.2025 • 14:08 Uhr Die 18 Jahre alte Romy Ertl gehört zum deutschen Aufgebot für die Slalom-Rennen im finnischen Levi. Mutter Martina gewann zweimal WM-Gold.

Ihre Mutter Martina gewann zweimal WM-Gold und drei Medaillen bei Olympischen Spielen, am Samstag nun steht Romy Ertl beim Slalom im finnischen Levi vor ihrem Debüt im alpinen Weltcup. "Ich freue mich riesig", sagte die 18-Jährige, "da geht für mich ein richtig großer Kindheitstraum in Erfüllung, mit Athletinnen wie Lena Dürr und Mikaela Shiffrin am Start zu stehen."

Ertl startete bislang nur bei Events der dritten Kategorie, sogenannten FIS-Rennen. Ihr bislang größter Erfolg war der dritte Platz in der Kombination bei Jugend-Olympia 2024 in Südkorea. Ihr Mutter gewann 2001 (Kombination) und 2005 (Mannschaft) WM-Gold, bei Olympia holte sie zweimal Silber (1994 Riesenslalom, 1998 Kombination) und einmal Bronze (2002 Kombination). Im Weltcup gelangen Martina Ertl 14 Siege, davon zehn in ihrer Spezialdisziplin Riesenslalom.