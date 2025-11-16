Hirscher plant Comeback für Januar

SID 16.11.2025 • 12:14 Uhr Der achtmalige Gesamtweltcupsieger will rechtzeitig vor Olympia wieder einsteigen.

Der achtmalige Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher plant seine Rückkehr in den Skizirkus für den Beginn des Olympia-Jahres. „Es geht voran. Die Präzision nimmt zu. Ich werde im Januar zurück sein“, schrieb der 36-Jährige unter ein Video bei Instagram, das ihn beim Slalom-Training zeigt.

Hirscher hatte sich in der vergangenen Saison bei seiner Rückkehr nach fünf Jahren Weltcup-Pause das Kreuzband gerissen. Seitdem arbeitet der Doppel-Olympiasieger von 2018 und siebenmalige Weltmeister an seinem abermaligen Comeback - immer das Ziel Winterspiele in Mailand (6. bis 22. Februar) vor Augen.