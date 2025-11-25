Ski-Superstar unmittelbar vor Comeback

SID 25.11.2025 • 11:57 Uhr Der frühere Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde fühlt sich nach langer Leidenszeit bereit für die Weltcup-Rückkehr.

Der frühere Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde steht nach quälend langer Leidenszeit unmittelbar vor seinem Comeback im Ski-Weltcup. Er erwäge einen Start beim Super-G am Donnerstag (19.00 Uhr/Eurosport und Sportschau-Stream) in Copper Mountain, dem ersten Speedrennen im Olympiawinter, sagte der Norweger.

Noch sei er ein wenig unsicher, betonte Kilde, er wolle „nichts Dummes“ tun. Eine endgültige Entscheidung will er am Mittwochabend fällen, davor erwarte er „schlaflose Nächte“. Ursprünglich war sein Plan, in der kommenden Woche bei den Rennen in Beaver Creek in den Skizirkus zurückzukehren. Das Rennen in Copper wäre „ein Bonus“, meinte der Verlobte von Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA).

Schwerer Sturz im Januar 2024

Sein bislang letztes Rennen bestritt Kilde am 13. Januar 2024, als er bei der Abfahrt in Wengen schwer stürzte. Damals zog er sich schwere Verletzungen im rechten Bein und in der linken Schulter zu. In der Folge musste er sich mehreren Operationen unterziehen, der Heilungsverlauf wurde erschwert von zahlreichen Rückschlägen. Noch vor einem Monat konnte Kilde seinen linken Arm nicht über Schulterhöhe anheben.