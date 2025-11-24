Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Olympia-Aus! Shootingstar schwer verletzt

Shootingstar schwer verletzt

Die slowenische Skirennläuferin Neja Dvornik stürzt beim Aufwärmen für den Slalom und verletzt sich schwer. Damit ist ihr Olympia-Traum geplatzt.
Neja Dvornik muss die olympische Saison vorzeitig beenden
Neja Dvornik muss die olympische Saison vorzeitig beenden
© IMAGO/Lehtikuva
Benedikt Lohr
Die slowenische Skirennläuferin Neja Dvornik stürzt beim Aufwärmen für den Slalom und verletzt sich schwer. Damit ist ihr Olympia-Traum geplatzt.

Die slowenische Skirennläuferin Neja Dvornik hat sich beim Aufwärmen für den Slalom schwer verletzt und muss die Saison vorzeitig beenden.

In Gurgl stürzte die 24-Jährige Beim Einfahren zum Slalom, brach sich Schien- und Wadenbein über dem rechten Knöchel.

Die FIS bestätigte am Sonntagabend die Diagnose. Dvornik wird in Österreich operiert und anschließend zur Rehabilitation in die Heimat gebracht. Für die Technik-Spezialistin ist damit auch der Traum von Olympia im Februar 2026 geplatzt.

Dvornik mit starkem Saisonstart

Die Verletzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn Dvornik hatte sich mit Rang sieben in Levi gerade erst im Weltcup etabliert. Ihr starker Auftakt ließ sogar erste Hoffnungen auf Podestplatzierungen aufkeimen.

Der Ausfall reiht sich zudem in eine Serie schwerer Verletzungen im Frauen-Weltcup ein – zuvor hatten bereits Lara Gut-Behrami und Katie Hensien schwere Verletzungen nach Stürzen erlitten, was die Diskussion über Sicherheit und Belastung erneut anheizt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite