Olympia-Aus! Shootingstar schwer verletzt

Benedikt Lohr 24.11.2025 • 10:43 Uhr Die slowenische Skirennläuferin Neja Dvornik stürzt beim Aufwärmen für den Slalom und verletzt sich schwer. Damit ist ihr Olympia-Traum geplatzt.

Die slowenische Skirennläuferin Neja Dvornik hat sich beim Aufwärmen für den Slalom schwer verletzt und muss die Saison vorzeitig beenden.

In Gurgl stürzte die 24-Jährige Beim Einfahren zum Slalom, brach sich Schien- und Wadenbein über dem rechten Knöchel.

Die FIS bestätigte am Sonntagabend die Diagnose. Dvornik wird in Österreich operiert und anschließend zur Rehabilitation in die Heimat gebracht. Für die Technik-Spezialistin ist damit auch der Traum von Olympia im Februar 2026 geplatzt.

Dvornik mit starkem Saisonstart

Die Verletzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn Dvornik hatte sich mit Rang sieben in Levi gerade erst im Weltcup etabliert. Ihr starker Auftakt ließ sogar erste Hoffnungen auf Podestplatzierungen aufkeimen.