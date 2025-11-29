Riesenslalom in Copper Mountain: Podiumschance für Dürr

SID 29.11.2025 • 19:56 Uhr Die 34-Jährige Lena Dürr liegt beim Weltcuprennen nach dem ersten Durchgang auf dem ausgezeichneten vierten Platz.

Skirennläuferin Lena Dürr winkt in Copper Mountain/USA ihre erste Podestplatzierung im Riesenslalom. Die 34-Jährige liegt beim Weltcup nach dem ersten Durchgang auf dem ausgezeichneten vierten Platz, ihr Rückstand zum Treppchen beträgt nur 0,34 Sekunden.

Es führt die Neuseeländerin Alice Robinson, WM-Zweite von Saalbach, vor Sara Hector (Schweden) und Julia Scheib. Die Österreicherin hatte den ersten Riesenslalom des Olympiawinters in Sölden überraschend gewonnen.

Emma Aicher verpasst zweiten Durchgang klar

Die deutsche Hoffnungsträgerin Emma Aicher (22) verpasste als 47. (+4,10 Sekunden) klar den zweiten Durchgang. Auch Fabiana Dorigo (39./+3,24) und Jessica Hilzinger (41./+3,46) schafften es nicht unter die besten 30. Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA) hatte beim Heimspiel in Colorado große Probleme und belegte den 18. Platz (+1,74).