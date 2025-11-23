Slalom in Gurgl: Deutsches Duo in Lauerstellung - Shiffrin führt

SID 23.11.2025 • 11:47 Uhr Mikaela Shiffrin gibt nach ihrem Sieg in Levi auch beim Slalom in Gurgl den Ton an. Nach dem ersten Durchgang liegen aber auch zwei deutsche Athletinnen in Lauerstellung.

Ski-Rennläuferin Lena Dürr kämpft beim zweiten Weltcup-Slalom der Saison um einen Spitzenplatz. Die 34-Jährige fuhr im österreichischen Gurgl im ersten Lauf auf Rang fünf. Aufs Podium fehlen Dürr nur 0,27 Sekunden, zur erneut Führenden Mikaela Shiffrin sind es allerdings schon 0,75 Sekunden.

Die Skikönigin aus den USA führt vor dem zweiten Durchgang um 13.30 Uhr (im LIVETICKER) vor Lara Colturi (Albanien/+0,31) sowie den Schweizerinnen Camille Rast und Wendy Holdener, die beide 0,48 Sekunden zurückliegen.

Aicher schiebt sich in die Top 10

Emma Aicher, Überraschungsdritte von Levi, hatte mit den schwierigen Bedingungen und der früh nachlassenden Piste zu kämpfen, schaffte es aber immerhin auf den zehnten Zwischenrang. Ihr Rückstand auf die Spitze ist mit 1,88 Sekunden allerdings schon erheblich größer.