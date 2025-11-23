Slalom in Gurgl: Shiffrin in eigener Liga - Dürr hadert

SID 23.11.2025 • 15:01 Uhr Mikaela Shiffrin liefert eine weitere Machtdemonstration und gewinnt den Slalom von Gurgl souverän. Lena Dürr und Emma Aicher müssen sich mit den Rängen sieben und neun begnügen.

Mikaela Shiffrin hat beim zweiten Weltcup-Slalom der Saison einmal mehr ihre Ausnahmestellung untermauert. Die Skikönigin aus den USA holte sich überlegen ihren 103. Weltcupsieg, den 66. im Slalom. Shiffrin triumphierte mit unglaublichen 1,23 Sekunden vor Lara Colturi aus Albanien und Camille Rast aus der Schweiz (+1,41).

„Das ist unfassbar. Man sagt im Slalom kann alles passieren, aber bei ihr kann nichts passieren. Du bist die Größte, das weiß jeder. Das ist eine Ansage, danke, bitte“, schwärmte ARD-Experte Felix Neureuther und richtete ein Appell an das Publikum:

„Schaut euch an, wie diese Frau Ski fährt. Versucht das nachzumachen, das ist das schwierigste, was es gibt. Ich versuche es auch heute Nachmittag, ich glaube, ich schaffe es auch nicht.“

Dürr im Pech: „Habe mir die dümmste Stelle ausgesucht“

Deutschlands Top-Athletin Lena Dürr blieb bei der Shiffrin-Show nur die Rolle der Statistin und hat das Podium verpasst. Die 34-Jährige belegte im österreichischen Gurgl nur den siebten Platz., nachdem sie kurz vor dem Flachstück eine Stange auf den Ski bekommen hatte und viel Speed verlor.

„Es ist ärgerlich, ich habe mir die dümmste Stelle ausgesucht“, haderte sie im Gespräch mit der ARD. „Man merkt, dass das Feld immer dichter wird und man muss schauen, dass man zwei gute Läufe erwischt. Ich versuche das Gute mitzunehmen. Die Herangehensweise im zweiten Lauf hat mir richtig gut gefallen“, bilanzierte sie. Zuletzt in Levi war Dürr Vierte geworden.

Aicher erneut unter den Top 10

Emma Aicher, Überraschungsdritte in Finnland, fuhr auf Rang neun. Zur Halbzeit hatte die deutsche Allrounderin noch den zehnten Platz belegt. Jessica Hilzinger verpasste als 33. den zweiten Lauf knapp.