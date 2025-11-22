Ski Alpin: Neureuther schwärmt nach Straßer-Lauf - "Ich liebe es"

SID 22.11.2025 • 12:14 Uhr Linus Straßer durchlebt einen ersten Lauf mit Höhen und Tiefen. Der WM-Bronzegewinner von Saalbach liegt beim Slalom in Gurgl trotz eines dicken Patzers zur Halbzeit auf Rang fünf.

Skirennläufer Linus Straßer hat auch beim Weltcup-Slalom in Gurgl/Österreich (im LIVETICKER) Podiumschancen. Der WM-Bronzegewinner von Saalbach kam im ersten Durchgang trotz eines dicken Patzers auf den fünften Platz, der 33-Jährige liegt 0,41 Sekunden hinter dem Führenden Atle Lie McGrath aus Norwegen.

„Wunderbar, das nehmen wir mit mit den Fehlern. Für mich war er der schnellste Mann in diesem Durchgang, wenn wir die Fehler abziehen“, erklärte Felix Neureuther im ARD-Live-Kommentar.

Straßer mit gemischten Fazit: „Mich nie wirklich gut gefühlt“

Straßer selbst zog nach seinem Lauf ein etwas durchwachsenes Fazit, wobei die Zufriedenheit überwog. „Am Schluss muss ich froh sein, dass ich im zweiten Lauf dabei bin, das war eine ganz enge Nummer“, sagte der deutsche Ski-Star in der ARD. „Schau mal wie du das gerettet hast, ich liebe es“, zeigte sich Neureuther begeistert davon, wie Straßer die heikle Situation meisterte.

„Es war ein guter Lauf, es war viel Wille. Ich habe mich nie wirklich gut gefühlt, aber mich darauf eingestellt“. bilanzierte Straßer.“ Er wolle nun nochmal „die Dinger laufen lassen“. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr (ARD und Eurosport).

Ski-Weltcup Gurgl: McGrath in Führung

McGrath führt knapp vor den zeitgleichen Tanguy Nef aus der Schweiz und Eduard Hallberg (Finnland/beide +0,17). Lucas Pinheiro Braathen, der Brasilien beim ersten Slalom der Saison am vergangenen Wochenende in Levi/Finnland den ersten Weltcupsieg im Winter beschert hatte, war nach 30 Startern zunächst nur Elfter (+0,73).