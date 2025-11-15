Slalom in Levi: Dürr auf Podestkurs - Shiffrin überragt

SPORT1 15.11.2025 • 10:56 Uhr Lena Dürr verschafft sich beim ersten Weltcup-Slalom der Saison eine gute Ausgangsposition. Auch Emma Aicher befindet sich in Lauerstellung.

Skirennläuferin Lena Dürr hat sich beim ersten Weltcup-Slalom der Saison mit Blick auf das Podium eine gute Ausgangsposition verschafft. Die 34-Jährige fuhr im ersten Lauf im finnischen Levi auf Rang drei. Allerdings liegt Dürr im Zwischenklassement nach 30 Läuferinnen schon weit hinter der Führenden Mikaela Shiffrin zurück, die sich beim zweiten Rennen der Olympia-Saison in Topform zeigte.

Die US-Amerikanerin hat auf der Piste „Levi Black“ nach einem Traumlauf bereits 1,49 Sekunden Vorsprung auf Dürr. Lara Colturi aus Albanien ist Zweite mit 1,08 Sekunden Rückstand auf Shiffrin

Die deutsche Zukunftshoffnung Emma Aicher (21) belegte bei frostigen minus zehn Grad zunächst Rang sieben (+1,92). Für Shiffrin wäre es der 102. Weltcupsieg ihrer beeindruckenden Karriere. Zuletzt hatte die 30-Jährige beim Weltcup-Finale in Sun Valley am 27. März im Slalom gewonnen.

Tochter von deutscher Legende scheitert vorzeitig

Für die erst 18 Jahre alte Romy Ertl, die Tochter der früheren Weltklasse-Skirennläuferin Martina Ertl, endete der Wettbewerb vorzeitig. Bei ihrem Debüt mit der hohen Startnummer 74 verpasste sie ein Tor und schied aus.

Die WM-Dritte Dürr hat bisher 16 Podestplätze im Slalom im Weltcup auf dem Konto – inklusive eines Siegs in Spindlermühle im Januar 2023. Zum Saisonauftakt hatte die Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) beim Riesenslalom in Sölden Rang zwölf belegt.

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr) findet der Slalom der Männer in Levi statt. Die deutschen Hoffnungen trägt Linus Straßer.

-----