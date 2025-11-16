Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
TICKER
Ski Alpin>

Slalom in Levi: Straßer in Lauerstellung

Slalom in Levi: Straßer lauert

Der DSV-Rennläufer belegt nach dem ersten Lauf zunächst Rang vier. In Führung liegt ein Brasilianer.
DSV-Rennläufer Linus Straßer
DSV-Rennläufer Linus Straßer
© AFP/SID/JURE MAKOVEC
SID
Der DSV-Rennläufer belegt nach dem ersten Lauf zunächst Rang vier. In Führung liegt ein Brasilianer.

Skirennläufer Linus Straßer liegt beim ersten Weltcup-Slalom der Saison im finnischen Levi in Lauerstellung. Der 33-Jährige fuhr bei frostigen minus zwölf Grad im ersten Durchgang zunächst auf Rang vier.

In Führung vor dem zweiten Durchgang (13.00 Uhr/ZDF-Livestream und Eurosport) lag im Zwischenklassement nach 35 Läufern Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien. Straßer, der im Olympia-Winter den Ausrüster gewechselt hat, weist 0,85 Sekunden Rückstand auf. Rang zwei und drei belegen Noel Clement (Frankreich/+0,41) und Timon Haugan (Norwegen/+0,49). Der gebürtige Norweger Braathen wäre der Erste, der im Winter für einen brasilianischen Weltcupsieg sorgen würde. Sebastian Holzmann konnte sich bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss nicht für Durchgang zwei qualifizieren.

Der zweifache Familienvater Straßer hat in seiner bisherigen Karriere zwölf Podestplatzierungen im Slalom gefeiert. Viermal stand der Topläufer des Deutschen Skiverbandes (DSV) ganz oben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite