Slalom in Levi: Straßer in Lauerstellung

Skirennläufer Linus Straßer liegt beim ersten Weltcup-Slalom der Saison im finnischen Levi in Lauerstellung. Der 33-Jährige fuhr bei frostigen minus zwölf Grad im ersten Durchgang zunächst auf Rang vier.

In Führung vor dem zweiten Durchgang (13.00 Uhr/ZDF-Livestream und Eurosport) lag im Zwischenklassement nach 35 Läufern Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien. Straßer, der im Olympia-Winter den Ausrüster gewechselt hat, weist 0,85 Sekunden Rückstand auf. Rang zwei und drei belegen Noel Clement (Frankreich/+0,41) und Timon Haugan (Norwegen/+0,49). Der gebürtige Norweger Braathen wäre der Erste, der im Winter für einen brasilianischen Weltcupsieg sorgen würde. Sebastian Holzmann konnte sich bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss nicht für Durchgang zwei qualifizieren.