Von 14 auf 1! Sensationssieg im Ski-Alpin-Weltcup

SPORT1 22.11.2025 • 15:16 Uhr Was für eine Aufholjagd von Paco Rassat! Der Franzose rast beim Ski-Weltcup in Gurgl von Platz 14 zum Sieg und feiert seinen ersten Weltcup-Sieg. Linus Straßer verpasst das Podium, zeigt sich aber dennoch zufrieden.

Dem französischen Slalom-Spezialisten Paco Rassat ist beim Weltcup in Gurgl eine Sensation gelungen. Nach Durchgang eins noch auf Rang 14 liegend, fasste sich 27-Jährige im Finale ein Herz und darf sich über seinen ersten Sieg im Ski-Weltcup überhaupt freuen.

Rassat, der in der Vorsaison noch Platz 23 in der Slalom-Wertung belegte, gewann vor dem Belgier Armant Marchand und Atle Lie McGrath aus Norwegen, Führender nach dem ersten Lauf.

„Es ist verrückt, mir fehlen die Worte. Mein Traum ist heute wahr geworden“, sagte der überglückliche Rassat im Sieger-Interview. In Levi hatte er Rang sechs belegt.

Straßer trotz Rückschritt im Finale zufrieden

Deutschlands Slalom-Ass Linus Straßer, konnte zwar Rang fünf nach Lauf eins nicht verteidigen hat seine erste Top-10-Platzierung im Olympia-Winter geholt und die Norm für die Spiele von Cortina abgehakt. Letztlich reichte es für den 33-Jährigen auf der Kirchenkarpiste für Platz acht.

„Es war das Ziel: ich will nicht zurückziehen. Das habe ich gut gemacht. Für zwei fehlerfreie Läufe braucht es natürlich Arbeit“, sagte Straßer in der ARD: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Weg und wo wir stehen. Es fehlen noch ein paar Puzzlestücke. Die Ergebnisse kommen von ganz alleine.“

Der Münchner, der auf dem Weg zu den Winterspielen (6. bis 22. Februar 2026) auf einen neuen Ausrüster setzt, war am vergangenen Wochenende in Levi/Finnland beim ersten Slalom der Saison nach einem verpatzten zweiten Lauf 15. geworden.